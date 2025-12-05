https://1prime.ru/20251205/gosduma-865231118.html

В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество

В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество - 05.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили освободить детей от налога на некоторое имущество

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить детей от налога на имущество физических лиц по объектам, купленным при помощи материнского... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T03:42+0300

2025-12-05T03:42+0300

2025-12-05T04:15+0300

бизнес

россия

общество

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865231118.jpg?1764897323

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил освободить детей от налога на имущество физических лиц по объектам, купленным при помощи материнского капитала, полученным по наследству или в порядке дарения. Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФНС Даниилу Егорову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время существует системная проблема, которая заключается в обязанности уплаты налога на имущество физических лиц за несовершеннолетних детей, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований законодательства. "Прошу рассмотреть предложение о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налога на имущество физических лиц несовершеннолетних граждан по объектам, приобретенным с использованием средств государственной поддержки (материнского капитала), а также полученным по наследству или в порядке дарения", - сказано в документе. Чернышов подчеркнул, что Налоговый кодекс не устанавливает возрастных ограничений для возникновения обязанности по уплате имущественного налога, что делает формально младенца, получившего долю в квартире, налогоплательщиком. По его словам, фактически бремя оплаты ложится на родителей, которые, по сути, вынуждены платить налог за социальную меру поддержки - материнский капитал. "Считаю данную ситуацию несправедливой и подрывающей логику социальной поддержки семей. Государство предоставляет семье целевые средства на улучшение жилищных условий, но затем обязывает ее ежегодно нести дополнительные расходы по содержанию выделенных детям долей, распоряжаться которыми родители не вправе без согласия органов опеки", - считает вице-спикер Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , госдума