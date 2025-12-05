https://1prime.ru/20251205/gosduma-865234084.html

В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии по старости

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Обращение по данному вопросу на имя председателя Социального фонда России Сергея Чиркова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 000 рублей", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время минимальный размер страховой пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. По его словам, минимальной размер страховой пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера: на федеральном уровне это около 15,2 тысячи рублей. "Повышение минимальной пенсии до 50 тыс. рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения", – добавил политик. Комментируя инициативу, Лантратова в разговоре с агентством отметила, что повышение пенсии до 50 тысяч рублей позволит не только обеспечить минимальный комфорт, но и вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны. "Напомню, что задача по повышению продолжительности качественной жизни входит в национальный проект "Демография". Мы считаем, что достойная пенсия - это мерило зрелости государства", - подчеркнула она.

