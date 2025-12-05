https://1prime.ru/20251205/gosduma-865234203.html

В Госдуме предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей

В Госдуме предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двухкратного МРОТ. Соответствующая инициатива направлена на получение заключения правительства Российской Федерации. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений не может быть ниже двухкратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, при условии выработки установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку заработной платы", - говорится в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что сейчас оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода. По его словам, учителя сталкиваются с "чудовищными перегрузками" и выгораниями, что ведёт к тому, что учителя уходят из профессии. "Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача - вновь сделать профессию учителя престижной и популярной", - добавил парламентарий.

