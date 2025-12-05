https://1prime.ru/20251205/gosuslugi-865254556.html
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство.Ранее в пятницу ряд пользователей "Госуслуг" столкнулись с тем, что при входе на портал они получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет."Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс - пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном на национальной платформе Max.В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ. Также он отмечал, что это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам