Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС - 05.12.2025
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС - 05.12.2025, ПРАЙМ
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС
Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:51+0300
2025-12-05T18:42+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство.Ранее в пятницу ряд пользователей "Госуслуг" столкнулись с тем, что при входе на портал они получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет."Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс - пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном на национальной платформе Max.В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ. Также он отмечал, что это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.
2025
россия
РОССИЯ
17:51 05.12.2025 (обновлено: 18:42 05.12.2025)
 
Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС

Минцифры будет отказываться от подтверждения входа на "Госуслугах" через СМС

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство.
Ранее в пятницу ряд пользователей "Госуслуг" столкнулись с тем, что при входе на портал они получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет.
"Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс - пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном на национальной платформе Max.
В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ. Также он отмечал, что это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.
