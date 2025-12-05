https://1prime.ru/20251205/gosuslugi-865254556.html

Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС

Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС - 05.12.2025, ПРАЙМ

Минцифры будет отказываться от входа на "Госуслугах" через СМС

Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство. | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T17:51+0300

2025-12-05T17:51+0300

2025-12-05T18:42+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862229324_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad75343728e85352fd9be0ab4e7b0205.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минцифры приняло решение постепенно отказываться от подтверждения входа на "Госуслуги" через смс из-за мошенничеств, сообщило министерство.Ранее в пятницу ряд пользователей "Госуслуг" столкнулись с тем, что при входе на портал они получают предложение подключить Max для получения кодов подтверждения - при этом возможности пропустить его нет."Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс - пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства", - говорится в сообщении, опубликованном на национальной платформе Max.В мае глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что Минцифры РФ рассматривает вариант заменить смс с кодом для смены пароля на "Госуслугах" другими способами, в том числе визитом в МФЦ. Также он отмечал, что это может быть подтверждение через банковское приложение, а также токены, которые генерируются в специальном сервисе.

https://1prime.ru/20251127/dokumenty-864989264.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия