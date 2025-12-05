Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
График движения поездов МЦД-2 в субботу изменится
2025-12-05T07:56+0300
2025-12-05T07:56+0300
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Шестого декабря на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) поезда будут следовать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами. Это связано со строительством нового городского вокзала Перерва", - говорится в сообщении. Отмечается, что на участке от станции Курская до Перервы интервалы движения увеличат до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына - до одного часа, а от Царицына до Подольска - до 30 минут. Кроме того, на Рижском направлении на участке от Курской до станции Нахабино интервал движения увеличится до 20 минут. Как подчеркивается на сайте, большая часть поездов со стороны Подольска будет следовать по укороченным маршрутам до и от Царицына, Курьянова и Перервы. Пассажирам рекомендуют строить маршруты через станцию Царицыно с пересадкой на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро. Также на участке от Калитников до Перервы поезда в обоих направлениях проследуют по пути на Подольск. Перед поездкой пассажирам стоит уточнить путь отправления поезда на табло. "Горожан просят заранее уточнять расписание поездов на сайте перевозчика", - добавляется в сообщении.
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
07:56 05.12.2025
 
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. График движения поездов МЦД-2 в субботу временно изменится в связи со строительством нового городского вокзала Перерва, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Шестого декабря на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) поезда будут следовать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами. Это связано со строительством нового городского вокзала Перерва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке от станции Курская до Перервы интервалы движения увеличат до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына - до одного часа, а от Царицына до Подольска - до 30 минут. Кроме того, на Рижском направлении на участке от Курской до станции Нахабино интервал движения увеличится до 20 минут.
Как подчеркивается на сайте, большая часть поездов со стороны Подольска будет следовать по укороченным маршрутам до и от Царицына, Курьянова и Перервы. Пассажирам рекомендуют строить маршруты через станцию Царицыно с пересадкой на одноименную станцию Замоскворецкой линии метро.
Также на участке от Калитников до Перервы поезда в обоих направлениях проследуют по пути на Подольск. Перед поездкой пассажирам стоит уточнить путь отправления поезда на табло.
"Горожан просят заранее уточнять расписание поездов на сайте перевозчика", - добавляется в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала