https://1prime.ru/20251205/hodykin-865233143.html

Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир

Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир - 05.12.2025, ПРАЙМ

Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир

Российские бойцы, освобождавшие Красноармейск, посеяли панику в рядах ВСУ, когда "вылавливали" по отдельности боевиков противника, рассказал командир штурмового | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T05:15+0300

2025-12-05T05:15+0300

2025-12-05T05:49+0300

общество

россия

экономика

красноармейск

рф

харьковская область

владимир путин

дмитрий песков

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233143.jpg?1764902957

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские бойцы, освобождавшие Красноармейск, посеяли панику в рядах ВСУ, когда "вылавливали" по отдельности боевиков противника, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин. "Пленных брали, сращивали информацию, и перекрывали им пути. То есть начали ловить их. То есть группа приходит, уходит, у них паника началась. Допустим, взяли одних, один был тяжелораненый, у него успели спросить, он говорит "мы шли с Мирнограда в Покровск (украинские названия Димитрова и Красноармейска - ред.) отдыхать", - сказал Ходыкин в видеоролике Минобороны РФ. Командир штурмового отряда обратил внимание, что это говорит о том, что противник даже не был в курсе, что Красноармейск уже контролируется российскими войсками. "Маршруты узнавали. Группы исчезали, они же не понимают. А мы рации их слушаем", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

красноармейск

рф

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, всу, вс рф, минобороны рф