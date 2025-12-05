https://1prime.ru/20251205/hodykin-865233393.html
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец - 05.12.2025, ПРАЙМ
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец
Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин,... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T05:16+0300
2025-12-05T05:16+0300
2025-12-05T05:44+0300
общество
экономика
рф
красноармейск
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
вс рф
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233393.jpg?1764902680
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска. "Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
рф
красноармейск
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, красноармейск, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, вс рф, минобороны рф, всу
Общество , Экономика, РФ, Красноармейск, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец
Командование ВСУ очень плохо относятся к мирному населению в ДНР
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска.
"Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.