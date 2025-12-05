Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец - 05.12.2025
Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец
2025-12-05T05:16+0300
2025-12-05T05:44+0300
общество
экономика
рф
красноармейск
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
вс рф
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233393.jpg?1764902680
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска. "Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска.
"Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
