https://1prime.ru/20251205/hodykin-865233393.html

Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец

Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец - 05.12.2025, ПРАЙМ

Командование ВСУ плохо относится к мирным жителям, заявил российский боец

Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин,... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T05:16+0300

2025-12-05T05:16+0300

2025-12-05T05:44+0300

общество

экономика

рф

красноармейск

харьковская область

владимир путин

дмитрий песков

вс рф

минобороны рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233393.jpg?1764902680

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Украинское командование очень плохо относится к мирному населению Донецкой Народной Республики, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин, участвовавший в освобождении Красноармейска. "Переговоры поймали, где-то прятался раненый у мирных. И он говорит - "помогите, я здесь с гражданскими". Это мы слышали в радиостанцию. А ему командование говорит: "На гражданских пофиг, тебе постараемся помочь", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Он уточнил, что у командования ВСУ помочь тому боевику не получилось. Однако отношение к мирному населению в ДНР эти переговоры хорошо показывают, обратил внимание Ходыкин. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

рф

красноармейск

харьковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, красноармейск, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, вс рф, минобороны рф, всу