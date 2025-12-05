https://1prime.ru/20251205/ii-865244551.html
Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере ИИ
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Россия готова к широкому партнерству с Индией в сфере искусственного интеллекта, у стран есть в этом направлении продвинутые наработки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Готовы к широкому партнерству с Индией в области искусственного интеллекта, где у наших стран есть собственные продвинутые наработки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российско-индийского форума импортеров. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
