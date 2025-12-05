На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию
Telegraph: Визит Путина в Индию гораздо более успешен, чем у Стармера
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Начавшаяся поездка президента РФ Владимира Путина в Индию ярко иллюстрирует крепкие и дружелюбные отношения между Россией и Индией, что резко контрастирует с визитом британского премьер-министра Кира Стармера, который состоялся два месяца назад и оказался неуспешным, сообщает The Telegraph.
"Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбаи. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.
Автор отмечает, что растущее давление со стороны западных государств на Индию в вопросе отношений с Россией оборачивается противоположным эффектом — обе страны продолжают укреплять свои связи.
"Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.
Ожидается, что визит Путина в Индию приведет к значительному расширению сотрудничества в таких областях, как политика, безопасность, экономика, финансы, транспорт, энергетика, образование и культура. Также планируется принять программу развития экономических связей между Россией и Индией до 2030 года.