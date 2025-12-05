https://1prime.ru/20251205/indiya-865232325.html

На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию

На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию

2025-12-05T04:40+0300

2025-12-05T04:40+0300

2025-12-05T04:40+0300

мировая экономика

индия

владимир путин

the telegraph

кир стармер

рф

запад

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865216396_0:272:3101:2017_1920x0_80_0_0_5e858a6e37778f76885f62335c1435fe.jpg

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Начавшаяся поездка президента РФ Владимира Путина в Индию ярко иллюстрирует крепкие и дружелюбные отношения между Россией и Индией, что резко контрастирует с визитом британского премьер-министра Кира Стармера, который состоялся два месяца назад и оказался неуспешным, сообщает The Telegraph."Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбаи. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.Автор отмечает, что растущее давление со стороны западных государств на Индию в вопросе отношений с Россией оборачивается противоположным эффектом — обе страны продолжают укреплять свои связи."Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.Ожидается, что визит Путина в Индию приведет к значительному расширению сотрудничества в таких областях, как политика, безопасность, экономика, финансы, транспорт, энергетика, образование и культура. Также планируется принять программу развития экономических связей между Россией и Индией до 2030 года.

индия

рф

запад

2025

мировая экономика, индия, владимир путин, the telegraph, кир стармер, рф, запад, россия