На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ
На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию
На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ
На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию
Начавшаяся поездка президента РФ Владимира Путина в Индию ярко иллюстрирует крепкие и дружелюбные отношения между Россией и Индией, что резко контрастирует с... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:40+0300
2025-12-05T04:40+0300
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Начавшаяся поездка президента РФ Владимира Путина в Индию ярко иллюстрирует крепкие и дружелюбные отношения между Россией и Индией, что резко контрастирует с визитом британского премьер-министра Кира Стармера, который состоялся два месяца назад и оказался неуспешным, сообщает The Telegraph.&quot;Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбаи. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением&quot;, — сообщается в материале.Автор отмечает, что растущее давление со стороны западных государств на Индию в вопросе отношений с Россией оборачивается противоположным эффектом — обе страны продолжают укреплять свои связи."Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.Ожидается, что визит Путина в Индию приведет к значительному расширению сотрудничества в таких областях, как политика, безопасность, экономика, финансы, транспорт, энергетика, образование и культура. Также планируется принять программу развития экономических связей между Россией и Индией до 2030 года.
04:40 05.12.2025
 
На Западе ущемились после сравнения визитов Путина и Стармера в Индию

Telegraph: Визит Путина в Индию гораздо более успешен, чем у Стармера

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Начавшаяся поездка президента РФ Владимира Путина в Индию ярко иллюстрирует крепкие и дружелюбные отношения между Россией и Индией, что резко контрастирует с визитом британского премьер-министра Кира Стармера, который состоялся два месяца назад и оказался неуспешным, сообщает The Telegraph.

"Всего два месяца назад индийский премьер-министр приветствовал сэра Кира Стармера в Мумбаи. Тогда Стармеру сообщили, что Моди накануне поздравил Путина с днем рождения. Из-за этого на контрасте с позитивной и дружественной обстановкой перед визитом сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением", — сообщается в материале.

Нарендра Моди
Отношения России и Индии проверены временем, заявил Моди
Вчера, 18:02
Автор отмечает, что растущее давление со стороны западных государств на Индию в вопросе отношений с Россией оборачивается противоположным эффектом — обе страны продолжают укреплять свои связи.
"Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today", — резюмирует он.
Ожидается, что визит Путина в Индию приведет к значительному расширению сотрудничества в таких областях, как политика, безопасность, экономика, финансы, транспорт, энергетика, образование и культура. Также планируется принять программу развития экономических связей между Россией и Индией до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию
Вчера, 21:44
 
