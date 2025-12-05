https://1prime.ru/20251205/indiya-865242989.html

Россия и Индия намерены развивать системы расчетов в нацвалютах

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют. Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.

