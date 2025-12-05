Россия и Индия намерены развивать системы расчетов в нацвалютах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-05T13:48+0300
2025-12-05T13:48+0300
россия
индия
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют. Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.
индия
Новости
ru-RU
россия, индия
РОССИЯ, ИНДИЯ
13:48 05.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков
Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.
РФПИ видит значимые инвестиционные проекты для Индии в России
10:30
 
РОССИЯИНДИЯ
 
 
