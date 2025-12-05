https://1prime.ru/20251205/indiya-865243540.html
Индия и Россия продолжат обсуждение транспортного коридора "Север-Юг"
Индия и Россия продолжат обсуждение транспортного коридора "Север-Юг"
2025-12-05T14:04+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – ПРАЙМ. Индия и РФ будут продвигать обсуждение по развитию транспортного коридора "Север-Юг", заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. "Укрепление связей между нашими странами является одним из самых высоких приоритетов. Мы продолжим обсуждение развития коридора Владивосток-Ченнаи, транспортного коридора "Север-Юг", - отметил он по итогам российско-индийских переговоров.
