Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Программа развития экономического сотрудничества РФ и Индии предполагает достижения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Этот комплексный документ направлен на то, чтобы добиться поставленной цели с господином (премьер-министром Нарендра - ред.) Моди и довести к 2030 году товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.

