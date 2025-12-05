https://1prime.ru/20251205/indiya-865244292.html
Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов
Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов - 05.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов
Программа развития экономического сотрудничества РФ и Индии предполагает достижения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:25+0300
2025-12-05T14:25+0300
2025-12-05T14:25+0300
россия
мировая экономика
рф
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Программа развития экономического сотрудничества РФ и Индии предполагает достижения товарооборота между странами до 100 миллиардов долларов к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин. "Этот комплексный документ направлен на то, чтобы добиться поставленной цели с господином (премьер-министром Нарендра - ред.) Моди и довести к 2030 году товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
https://1prime.ru/20251205/indiya-865244030.html
рф
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, индия, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов
Путин: партнерство РФ и Индии предполагает товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году