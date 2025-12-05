Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/indiya-865244433.html
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин - 05.12.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии продолжает расти устойчивыми темпами. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:37+0300
2025-12-05T14:37+0300
россия
рф
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии продолжает расти устойчивыми темпами. "Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российско-Индийского форума импортеров.
https://1prime.ru/20251205/indiya-865242989.html
рф
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, индия, владимир путин
РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, Владимир Путин
14:37 05.12.2025
 
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин

Путин заявил об устойчивом росте товарооборота РФ и Индии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии продолжает расти устойчивыми темпами.
"Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российско-Индийского форума импортеров.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия намерены развивать системы расчетов в нацвалютах
13:48
 
РОССИЯРФИНДИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала