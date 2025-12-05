https://1prime.ru/20251205/indiya-865244433.html
Товарооборот России и Индии продолжает устойчиво расти, заявил Путин
2025-12-05T14:37+0300
2025-12-05T14:37+0300
2025-12-05T14:37+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Индии продолжает расти устойчивыми темпами. "Товарооборот продолжает расти устойчивыми темпами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российско-Индийского форума импортеров.
