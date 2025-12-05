https://1prime.ru/20251205/indiya-865244741.html

Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей

2025-12-05T14:39+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. "Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров. По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и способствует развитию глобального Юга.

