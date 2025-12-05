Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей - 05.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251205/indiya-865244741.html
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей - 05.12.2025, ПРАЙМ
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. | 05.12.2025, ПРАЙМ
бизнес
россия
индия
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862358147_0:93:2240:1353_1920x0_80_0_0_f8d7c314668908371cf4358bb295a632.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним. "Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров. По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и способствует развитию глобального Юга.
https://1prime.ru/20251205/putin-865243907.html
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862358147_156:0:2084:1446_1920x0_80_0_0_f671097df87c3896e0965135092ae817.jpg
бизнес, россия, индия, нарендра моди
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
14:39 05.12.2025
 
Моди предложил России сотрудничество в производстве электромобилей

Премьер Индии Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российскому бизнесу партнерство в производстве электромобилей и компонентов к ним.
"Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения", - сказал Моди на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
По его мнению, сотрудничество в этой сфере не только удовлетворит потребности двух стран, но и способствует развитию глобального Юга.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Индии
14:13
 
БизнесРОССИЯИНДИЯНарендра Моди
 
 
