МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам

МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам

2025-12-05T17:07+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – ПРАЙМ. Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Он пояснил, что для расширения двусторонней торговли и укрепления экономического сотрудничества были в том числе заключены соглашения в сфере временной трудовой деятельности в обоих государствах и соглашение о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией. "Российские предприятия и отрасли промышленности проявляют все больший интерес к найму квалифицированной рабочей силы из Индии для поддержки растущей экономической активности", - заявил высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга. Он отметил, что квалифицированные индийские сотрудники, особенно в сфере информационных технологий, строительства и инжиниринга, помогут "удовлетворить потребности" России в рабочей силе и углубить двустороннее сотрудничество.

