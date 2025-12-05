МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам
Мисри: российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – ПРАЙМ. Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию.
Он пояснил, что для расширения двусторонней торговли и укрепления экономического сотрудничества были в том числе заключены соглашения в сфере временной трудовой деятельности в обоих государствах и соглашение о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией.
"Российские предприятия и отрасли промышленности проявляют все больший интерес к найму квалифицированной рабочей силы из Индии для поддержки растущей экономической активности", - заявил высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга.
Он отметил, что квалифицированные индийские сотрудники, особенно в сфере информационных технологий, строительства и инжиниринга, помогут "удовлетворить потребности" России в рабочей силе и углубить двустороннее сотрудничество.