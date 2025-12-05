Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам
МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам
МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам - 05.12.2025, ПРАЙМ
МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам
Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:07+0300
2025-12-05T17:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865241841_0:140:3157:1916_1920x0_80_0_0_6f505b20d93e19d43b860409d5c9b2e2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – ПРАЙМ. Российские компании проявляют повышенный интерес к найму индийских специалистов, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Он пояснил, что для расширения двусторонней торговли и укрепления экономического сотрудничества были в том числе заключены соглашения в сфере временной трудовой деятельности в обоих государствах и соглашение о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией. "Российские предприятия и отрасли промышленности проявляют все больший интерес к найму квалифицированной рабочей силы из Индии для поддержки растущей экономической активности", - заявил высокопоставленный индийский дипломат в ходе брифинга. Он отметил, что квалифицированные индийские сотрудники, особенно в сфере информационных технологий, строительства и инжиниринга, помогут "удовлетворить потребности" России в рабочей силе и углубить двустороннее сотрудничество.
17:07 05.12.2025
 
МИД Индии: российские компании проявляют интерес к индийским специалистам

© РИА Новости . POOL
© РИА Новости . POOL
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
