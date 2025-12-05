https://1prime.ru/20251205/iphone-865236939.html

Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой iPhone 17 Pro

Россиян предупредили о мошенничестве с доставкой iPhone 17 Pro

технологии

apple

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян, рассылая поддельные письма от лица службы доставки, которые уведомляют якобы об оформлении доставки нового iPhone 17 Pro и предлагают для его отправки перейти по ссылке на сайт, рассказали РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "Злоумышленники массово рассылают письма, визуально стилизованные под уведомления от служб доставки. В письме сообщается о том, что на адрес получателя письма оформлена доставка Apple iPhone 17 Pro и для его отправки необходимо лишь перейти по ссылке на сайт маркетплейса и подтвердить адрес", - сообщили в компании. Отмечается, что особенностью схемы является ее избирательность, основанная на типе устройства жертвы. Так, при переходе по ссылке с компьютера пользователь попадает на легитимную страницу одного из популярных маркетплейсов. Однако если переход совершается с мобильного устройства, жертву перенаправляют на мошеннический сайт, который только копирует дизайн маркетплейса. На этой фальшивой странице пользователю предлагают нажать на кнопку и принять участие в розыгрыше, поясняют в компании. Сделав это, человек получает уведомление о том, что он выиграл несколько сотен тысяч рублей и ему необходимо оплатить госпошлину, чтобы получить выигрыш. После жертву перенаправляют на еще один фишинговый сайт, имитирующий интерфейс оплаты через систему быстрых платежей (СБП). В результате пользователь самостоятельно переводит деньги злоумышленникам и рискует компрометировать данные своей банковской карты. "Схема рассчитана на то, что человек подумает, будто кто-то купил iPhone 17 Pro и по ошибке указал его адрес. Однако, если пользователь решит воспользоваться этой неожиданной возможностью бесплатно получить дорогой смартфон, он попадет в цепочку мошеннических уловок и не только ничего не получит, но и потеряет деньги", - рассказал технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC Владимир Зуев.

технологии, apple