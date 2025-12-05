Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итоги недели и прогноз на следующую - 05.12.2025
Итоги недели и прогноз на следующую
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи вырос на 1,5%, а индекс РТС за неделю поднялся на 4,3%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2717 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,1%, рыночные котировки валютной пары доллар/рубль пятницу достигли отметки 76,4.Рынок акций нейтрально торговался всю неделю, реагируя в основном на анализ и интерпретацию геополитических новостей. В пятницу фондовый рынок испытал прилив оптимизма, вызванный высказываниями представителей США, которые говорят, что усердно работают над урегулированием российско-украинского конфликта, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс ждет "хороших новостей" в течение ближайших нескольких недель. Локальный рынок получает поддержку благодаря новостям о визите президента России в Индию. Среди них — подписание соглашений о стратегическом сотрудничестве в таких областях, как энергетика, военно-промышленный комплекс, медицина и агропромышленный сектор.Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением ООО "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Озона (+8,95%). Рынок начал осознавать, что маркетплейсы не много потеряют, даже если в споре со сторонними банками окажутся в проигрышной позиции.Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании Башнефти (BANE), потерявшие за неделю 2,75%. Инвесторам стало известно о том, что Башкирия собирается приватизировать часть акций "Башнефти". В СМИ появилась ссылка на документ Министерства земельных и имущественных отношений республики. По опубликованным данным, на торги предлагается выставить примерно 25% бумаг, находящихся в собственности республики. Это 11,3 млн акций, что составляет 6,4% уставного капитала компании.На следующей неделе мы ожидаем продолжения позитивной тенденции на рынке акций, к концу недели индекс МосБиржи, вероятно, может достичь уровня 2870 пунктов.
Итоги недели и прогноз на следующую

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала позитивную динамику. На время составления материала индекс Московской биржи вырос на 1,5%, а индекс РТС за неделю поднялся на 4,3%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи оказался на уровне 2717 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 1,1%, рыночные котировки валютной пары доллар/рубль пятницу достигли отметки 76,4.
Рынок акций нейтрально торговался всю неделю, реагируя в основном на анализ и интерпретацию геополитических новостей. В пятницу фондовый рынок испытал прилив оптимизма, вызванный высказываниями представителей США, которые говорят, что усердно работают над урегулированием российско-украинского конфликта, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс ждет "хороших новостей" в течение ближайших нескольких недель. Локальный рынок получает поддержку благодаря новостям о визите президента России в Индию. Среди них — подписание соглашений о стратегическом сотрудничестве в таких областях, как энергетика, военно-промышленный комплекс, медицина и агропромышленный сектор.
Среди акций, входящих в Индекс МосБиржи, а также портфели фондов акций под управлением ООО "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги Озона (+8,95%). Рынок начал осознавать, что маркетплейсы не много потеряют, даже если в споре со сторонними банками окажутся в проигрышной позиции.
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции компании Башнефти (BANE), потерявшие за неделю 2,75%. Инвесторам стало известно о том, что Башкирия собирается приватизировать часть акций "Башнефти". В СМИ появилась ссылка на документ Министерства земельных и имущественных отношений республики. По опубликованным данным, на торги предлагается выставить примерно 25% бумаг, находящихся в собственности республики. Это 11,3 млн акций, что составляет 6,4% уставного капитала компании.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения позитивной тенденции на рынке акций, к концу недели индекс МосБиржи, вероятно, может достичь уровня 2870 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

