Израиль готовится к масштабной депортации украинцев к концу года, пишут СМИ - 05.12.2025
Израиль готовится к масштабной депортации украинцев к концу года, пишут СМИ
Израиль готовится к масштабной депортации украинцев к концу года, пишут СМИ - 05.12.2025, ПРАЙМ
Израиль готовится к масштабной депортации украинцев к концу года, пишут СМИ
Израильские власти решили не продлевать временный защитный статус для украинских беженцев, находящихся в стране, что грозит им скорой депортацией, утверждает... | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Израильские власти решили не продлевать временный защитный статус для украинских беженцев, находящихся в стране, что грозит им скорой депортацией, утверждает издание Haaretz. "Десятки тысяч украинцев, получившие убежище в Израиле, могут потерять свой статус и столкнуться с депортацией уже к концу этого месяца", — сообщается в материале.Согласно автору, ситуация изменилась из-за того, что вопрос о статусе украинских беженцев теперь контролируется непосредственно премьер-министром Биньямином Нетаньяху."В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху", — обозначает он.Ранее в ноябре было объявлено, что Нидерланды, Латвия, Польша и Германия начали сокращать субсидии для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недоволен низким уровнем занятости среди украинских беженцев в стране и уверен, что они должны найти работу.
Израиль готовится к масштабной депортации украинцев к концу года, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Израильские власти решили не продлевать временный защитный статус для украинских беженцев, находящихся в стране, что грозит им скорой депортацией, утверждает издание Haaretz.
"Десятки тысяч украинцев, получившие убежище в Израиле, могут потерять свой статус и столкнуться с депортацией уже к концу этого месяца", — сообщается в материале.
Согласно автору, ситуация изменилась из-за того, что вопрос о статусе украинских беженцев теперь контролируется непосредственно премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"В отсутствие действующего министра внутренних дел, который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху", — обозначает он.
Ранее в ноябре было объявлено, что Нидерланды, Латвия, Польша и Германия начали сокращать субсидии для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что недоволен низким уровнем занятости среди украинских беженцев в стране и уверен, что они должны найти работу.
