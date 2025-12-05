Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские компании готовятся к проведению IPO, заявил Швецов - 05.12.2025
Российские компании готовятся к проведению IPO, заявил Швецов
Российские компании готовятся к проведению IPO, заявил Швецов - 05.12.2025, ПРАЙМ
Российские компании готовятся к проведению IPO, заявил Швецов
Десятки российских компаний готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), рассказал председатель наблюдательного совета Московской биржи... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T16:27+0300
2025-12-05T16:27+0300
экономика
рынок
акции
бизнес
сергей швецов
https://cdnn.1prime.ru/img/82986/20/829862005_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_3a00072b9b23557cd9857ecda72a05db.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Десятки российских компаний готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), рассказал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. "У нас в pipeline в группе Московской биржи желающих выйти на IPO несколько десятков компаний, которые уже готовы. Они начали с бондов, построили корпоративное управление, начали раскрывать информацию. У них появилось понимание кайфа от работы на capital market, и они ушли от банковского кредита", - сказал он, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе. "Плюсов в публичности много, но всему, что называется, свое время. Снизятся ставки, снизится инфляция, заключен будет мирный договор, мы действительно увидим большой бум IPO. Дай бог, чтобы это были не только мелкие IPO, но и крупные", - сказал он. Швецов напомнил, что президент России поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием. Для госкомпаний важно нормальное корпоративное управление, считает Швецов. "Потому что сегодня публичная компания с государственным участием, за редкими исключениями, управляется министерским способом - совет директоров там не играет никакой роли", - сказал он. "Поэтому если что-то выводить из государственных закромов - все-таки по правилам кодекса корпоративного управления, а не по тем нормам, которые сегодня действуют в правительстве, которые исключают нормальное функционирование компании как публичной", - отметил он.
16:27 05.12.2025
 
Российские компании готовятся к проведению IPO, заявил Швецов

Швецов: десятки российских компаний готовятся к проведению IPO

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Десятки российских компаний готовятся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), рассказал председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
"У нас в pipeline в группе Московской биржи желающих выйти на IPO несколько десятков компаний, которые уже готовы. Они начали с бондов, построили корпоративное управление, начали раскрывать информацию. У них появилось понимание кайфа от работы на capital market, и они ушли от банковского кредита", - сказал он, выступая на XXIII Российском облигационном конгрессе.
"Плюсов в публичности много, но всему, что называется, свое время. Снизятся ставки, снизится инфляция, заключен будет мирный договор, мы действительно увидим большой бум IPO. Дай бог, чтобы это были не только мелкие IPO, но и крупные", - сказал он.
Швецов напомнил, что президент России поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений акций компаний с государственным участием.
Для госкомпаний важно нормальное корпоративное управление, считает Швецов. "Потому что сегодня публичная компания с государственным участием, за редкими исключениями, управляется министерским способом - совет директоров там не играет никакой роли", - сказал он.
"Поэтому если что-то выводить из государственных закромов - все-таки по правилам кодекса корпоративного управления, а не по тем нормам, которые сегодня действуют в правительстве, которые исключают нормальное функционирование компании как публичной", - отметил он.
