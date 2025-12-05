"Висит на волоске". На Западе обеспокоены из-за будущего Зеленского
Rebelion: коррупционные скандалы на Украине могут быть началом конца Зеленского
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Коррупционные дела на Украине могут стать предвестниками конца для Владимира Зеленского, пишет Rebelion.
"В условиях военного истощения, после почти четырех лет конфликта, в котором Украина уже проиграла, легитимность его руководства висит на волоске", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Зеленский пообещал "полную реорганизацию" своего аппарата после отставки главы офиса Андрея Ермака, что, по мнению автора, произошло в критический момент для Украины.
Автор выражает сомнения в том, что "перезагрузка" спасет Зеленского. Он полагает, что это, наоборот, может "ускорить его падение". "Ключевыми будут ближайшие дни; новые отставки могут его подкосить", — резюмировал он.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что Ермак ответил истерикой на просьбу написать заявление об оставке. Согласно источникам, мнение об увольнении Ермака высказывали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, а также его заместитель Олег Татаров. По данным издания, некоторые члены команды Зеленского координировали свои действия в "революционном" чате для смещения Ермака с должности.
28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса, Андрей Ермак, подал заявление об отставке. Впоследствии лидер киевского режима подписал указ о его увольнении. До этого депутат Ярослав Железняк информировал, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило эту информацию, отметив, что следственные действия проходят в рамках расследования. Позднее агентство Укринформ сообщило со ссылкой на НАБУ, что после обысков обвинений не предъявлялось.