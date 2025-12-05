Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS - 05.12.2025
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS - 05.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
Загадочное поведение небесного тела 3I/ATLAS, часто называемого "кораблем пришельцев", привлекло большой интерес по всему миру, сообщает Daily Star. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:10+0300
2025-12-05T23:10+0300
в мире
сша
япония
австралия
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Загадочное поведение небесного тела 3I/ATLAS, часто называемого "кораблем пришельцев", привлекло большой интерес по всему миру, сообщает Daily Star."В последние недели по всему миру проходят масштабные учения по защите нашей планеты. Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS", — говорится в публикации.В статье утверждается, что Европейское космическое агентство привело в действие системы планетарной обороны. Вслед за ним Япония провела ускоренные учения, а космические силы США отработали сценарии отслеживания орбитального полета на высокой высоте. Кроме того, Австралия, Южная Корея и Бразилия активно включились в совместные тренировки.Автор отметил, что в ходе учений используются системы для обмена данными, предназначенные для изучения "высокоскоростных объектов с негравитационным ускорением". Он полагает, что так обозначается именно "инопланетный корабль".Также в публикации упоминается, что ученые зафиксировали различные "противоречащие законам физики" особенности объекта 3I/ATLAS, такие как твердые струйные выбросы или "антихвосты", необъяснимые пульсации и устойчивое негравитационное ускорение, которое не совпадает с естественными моделями.Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы, с комой диаметром около 24 километров. Компьютерные модели указывают на возраст более 7,5 миллиардов лет, что делает ее старше Солнца на три миллиарда лет, возможно, это самая старая из известных комет.В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, напоминающий свет фар автомобиля, хотя источник этого свечения неизвестен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным энергопитанием, способным создавать видимый свет на миллионы километров вокруг. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав изменять цвет.
сша
япония
австралия
23:10 05.12.2025
 
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS

Daily Star: необычные действия 3I/ATLAS привлекли всемирное внимание

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Звезды. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Загадочное поведение небесного тела 3I/ATLAS, часто называемого "кораблем пришельцев", привлекло большой интерес по всему миру, сообщает Daily Star.
"В последние недели по всему миру проходят масштабные учения по защите нашей планеты. Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS", — говорится в публикации.
В статье утверждается, что Европейское космическое агентство привело в действие системы планетарной обороны. Вслед за ним Япония провела ускоренные учения, а космические силы США отработали сценарии отслеживания орбитального полета на высокой высоте. Кроме того, Австралия, Южная Корея и Бразилия активно включились в совместные тренировки.
Автор отметил, что в ходе учений используются системы для обмена данными, предназначенные для изучения "высокоскоростных объектов с негравитационным ускорением". Он полагает, что так обозначается именно "инопланетный корабль".
Также в публикации упоминается, что ученые зафиксировали различные "противоречащие законам физики" особенности объекта 3I/ATLAS, такие как твердые струйные выбросы или "антихвосты", необъяснимые пульсации и устойчивое негравитационное ускорение, которое не совпадает с естественными моделями.
Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы, с комой диаметром около 24 километров. Компьютерные модели указывают на возраст более 7,5 миллиардов лет, что делает ее старше Солнца на три миллиарда лет, возможно, это самая старая из известных комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, напоминающий свет фар автомобиля, хотя источник этого свечения неизвестен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным энергопитанием, способным создавать видимый свет на миллионы километров вокруг. Месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав изменять цвет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
