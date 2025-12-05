https://1prime.ru/20251205/kurs-865253927.html
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 6 декабря
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 6 декабря - 05.12.2025
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 6 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,59 копейки - до 10,7328 рубля, доллара - на 87,71 копейки, до 76,0937 рубля, евро - | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 11,59 копейки - до 10,7328 рубля, доллара - на 87,71 копейки, до 76,0937 рубля, евро - на 1,2 рубля, до 88,7028 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на 6 декабря
Официальный курс юаня с субботы — 10,73 руб, доллара — 76,09 руб, евро — 88,7 руб