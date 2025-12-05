Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/likhachev-865240575.html
Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана
Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана - 05.12.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана
Индия, как и РФ, обладает полным циклом компетенций от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации, сообщил глава российской госкорпорации... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T11:28+0300
2025-12-05T11:28+0300
россия
индия
рф
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индия, как и РФ, обладает полным циклом компетенций от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев. "Индия - одна из немногих стран, как и Россия, обладает полным циклом компетенции от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации", - сказал Лихачев журналистам.Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
https://1prime.ru/20251127/rosatom-864999031.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, рф, алексей лихачев
РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, Алексей Лихачев
11:28 05.12.2025
 
Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана

Лихачев: Индия обладает полным циклом компетенций по добыче и разработке урана

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индия, как и РФ, обладает полным циклом компетенций от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Индия - одна из немногих стран, как и Россия, обладает полным циклом компетенции от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации", - сказал Лихачев журналистам.
Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев
27 ноября, 19:44
 
РОССИЯИНДИЯРФАлексей Лихачев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала