Лихачев рассказал о потенциале Индии по добыче и разработке урана

Лихачев: Индия обладает полным циклом компетенций по добыче и разработке урана
© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индия, как и РФ, обладает полным циклом компетенций от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации, сообщил глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Индия - одна из немногих стран, как и Россия, обладает полным циклом компетенции от добычи и разработки урана до вывода станций из эксплуатации", - сказал Лихачев журналистам.
Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.