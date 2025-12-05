https://1prime.ru/20251205/likhachev-865241094.html
Пусковые операции на третьем блоке АЭС "Куданкулам" начнут в 2026 году
2025-12-05T11:31+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. В 2026 году начнутся пусковые операции на третьем блоке АЭС "Куданкулам", год за годом будут вводиться следующие энергоблоки, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Строятся еще четыре энергоблока. Третий, четвертый "Куданкулам" в высокой степени готовности. В следующем году мы начнем пусковые операции непосредственно на третьем блоке. И год за годом будем вводить 3, 4, 5, 6 энергоблок в "Куданкулам", - сказал Лихачев журналистам.
