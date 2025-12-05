Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия, индия, алексей лихачев, росатом, магатэ
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
11:33 05.12.2025
 
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере

Лихачев: Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере

© РИА Новости . Евгений БезекаАЭС "Куданкулам" в Индии
АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Безека
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Да, сейчас идут переговоры о новых площадках", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, будут ли новые тендеры с Индией в атомной сфере.
Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Строительство двух энергоблоков на АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам"
