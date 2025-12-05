https://1prime.ru/20251205/likhachev-865241362.html
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
2025-12-05T11:33+0300
2025-12-05T11:33+0300
2025-12-05T11:33+0300
россия
индия
алексей лихачев
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865240217_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_b4fc24498589e6168d5ca70eea2c98b2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Да, сейчас идут переговоры о новых площадках", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, будут ли новые тендеры с Индией в атомной сфере. Россия сооружает на юге Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865240217_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_1cb3c47bcbd1bc63be92c56de0b50f92.jpg
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере
Лихачев: Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках для проектов в атомной сфере