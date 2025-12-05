Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории - 05.12.2025
https://1prime.ru/20251205/likhachev-865241671.html
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории - 05.12.2025, ПРАЙМ
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории
Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой... | 05.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Буквально вчера (в четверг - ред.) прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока №3. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничество: самый крупный топливный контракт - между Россией и Индией", - сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что сотрудничество между странами в этой сфере будет развиваться.
11:34 05.12.2025
 
Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории

Глава "Росатома" Лихачев: контракт с Индией на поставку топлива стал крупнейшим в истории

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Буквально вчера (в четверг - ред.) прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока №3. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничество: самый крупный топливный контракт - между Россией и Индией", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что сотрудничество между странами в этой сфере будет развиваться.
АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия ведут переговоры о новых площадках в атомной сфере
11:33
 
РОССИЯ ИНДИЯ Алексей Лихачев Росатом
 
 
