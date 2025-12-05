https://1prime.ru/20251205/likhachev-865241671.html

Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории

Лихачев назвал контракт с Индией на поставку топлива крупнейшим в истории

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Контракт между Россией и Индией на поставки топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" на более чем 7 миллиардов долларов стал крупнейшим в истории мировой атомной энергетики, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Буквально вчера (в четверг - ред.) прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока №3. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничество: самый крупный топливный контракт - между Россией и Индией", - сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что сотрудничество между странами в этой сфере будет развиваться.

