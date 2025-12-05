https://1prime.ru/20251205/likhachev-865245957.html

"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения

"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения - 05.12.2025, ПРАЙМ

"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения

"Росатом" готов привлечь Индию в проекты на основе технологий атомной энергетики IV поколения, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T15:37+0300

2025-12-05T15:37+0300

2025-12-05T15:37+0300

технологии

индия

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ed2531ccfd740cd55d66596f18fb05d6.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готов привлечь Индию в проекты на основе технологий атомной энергетики IV поколения, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых энергоблоков АЭС, сотрудничестве по АЭС малой мощности, а также "о привлечении индийских партнеров к четвертому поколению (технологий атомной энергетики - ред.)", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.

https://1prime.ru/20251205/ii-865244551.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, индия, алексей лихачев, росатом