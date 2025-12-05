https://1prime.ru/20251205/likhachev-865245957.html
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты на основе технологий атомной энергетики IV поколения, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T15:37+0300
2025-12-05T15:37+0300
2025-12-05T15:37+0300
технологии
индия
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_ed2531ccfd740cd55d66596f18fb05d6.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Росатом" готов привлечь Индию в проекты на основе технологий атомной энергетики IV поколения, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" согласовал с Индией меморандум о строительстве новых энергоблоков АЭС, сотрудничестве по АЭС малой мощности, а также "о привлечении индийских партнеров к четвертому поколению (технологий атомной энергетики - ред.)", - сказал Лихачев в эфире Первого канала.
https://1prime.ru/20251205/ii-865244551.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_36e1a0b35fa8d52d5aea36f45939145d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, индия, алексей лихачев, росатом
Технологии, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения
Лихачев: "Росатом" готов привлечь Индию в проекты атомной энергетики IV поколения