https://1prime.ru/20251205/magadan-865231630.html

В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет

В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет - 05.12.2025, ПРАЙМ

В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет

Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T04:03+0300

2025-12-05T04:03+0300

2025-12-05T04:03+0300

бизнес

общество

новосибирск

магадан

магаданская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865231630.jpg?1764896607

МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города. Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан". В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города. "Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета", - рассказал собеседник агентства.

новосибирск

магадан

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , новосибирск, магадан, магаданская область