В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет
Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА...
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан". В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.
"Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета", - рассказал собеседник агентства.
