Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/magadan-865231630.html
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет
Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:03+0300
2025-12-05T04:03+0300
бизнес
общество
новосибирск
магадан
магаданская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865231630.jpg?1764896607
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города. Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан". В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города. "Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета", - рассказал собеседник агентства.
новосибирск
магадан
магаданская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , новосибирск, магадан, магаданская область
Бизнес, Общество , НОВОСИБИРСК, Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
04:03 05.12.2025
 
В Магадане второй раз за неделю не смог приземлиться самолет

Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАГАДАН, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет из Новосибирска второй раз за неделю не смог приземлиться в Магадане из-за метели, он ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, сообщил РИА Новости представитель аэропорта города.
Ранее в Магаданскую область пришел второй снежный и ветреный циклон за неделю. В регионе аномально тепло. Спасатели рекомендовали жителям пока не выезжать за пределы населенных пунктов. В Омсукчанском округе региона объявлена лавинная опасность, из-за метели закрыта трасса "Герба-Омсукчан". В Магадане объявили свободное посещение для учеников младших классов школ города.
"Некоторые рейсы задержаны, отложены внутрирегиональные рейсы. Борт из Новосибирска ушел на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский, это решение экипажа самолета", - рассказал собеседник агентства.
 
БизнесОбществоНОВОСИБИРСКМагаданМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала