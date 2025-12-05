Мерц подтвердил, что вместо Норвегии направится в Брюссель

https://1prime.ru/20251205/merts-865229305.html

2025-12-05T00:53+0300

экономика

мировая экономика

рф

украина

бельгия

фридрих мерц

сергей лавров

ес

euroclear

мид рф

БЕРЛИН, 5 дек - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вместо Норвегии направится в пятницу в Брюссель, где попытается "убедить" бельгийское правительство в надежности своего плана по использованию для помощи Украине замороженных активов РФ, об этом он заявил после встречи с главами федеральных земель страны. "Я перенес свою завтрашнюю поездку в Норвегию, потому что завтра вечером хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась телеканалом Phoenix. Мерц констатировал, что поскольку компания Euroclear, являющаяся депозитарием российских активов, находится в Брюсселе, то бельгийское государство находится в особом положении и несет особые обязательства перед этой компанией. "Я не только знаю об опасениях бельгийского правительства - я воспринимаю их всерьез. Я считаю, что правительство Бельгии имеет право на то, чтобы мы тщательно рассмотрели эти опасения", - подчеркнул он. Он подчеркнул, что ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам. "Для меня цель - не только убедить бельгийское правительство, но и Европейский совет", - добавил он. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Мерц отложил свою запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером использование российских замороженных активов для помощи Украине. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

2025

