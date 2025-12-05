Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь
Минфин: объем ФНБ за ноябрь вырос на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 трлн рублей
© Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь увеличился на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 триллиона рублей, а в долларах вырос на 5,51 миллиарда - до 169,5 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 декабря 2025 года объем ФНБ составил 13 259 020,6 млн рублей или 6,1% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 169 491,1 миллиона долларов", - говорится в материалах.
На 1 ноября объем фонда составлял 13,201 триллиона рублей, что было эквивалентно 163,986 миллиарда долларов.
По состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,11 триллиона рублей или 52,598 миллиарда долларов (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). Месяцем ранее их объем был равен 4,158 триллиона рублей, или 51,644 миллиарда долларов (1,9% ВВП).
По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,152 миллиарда китайских юаней, 173,04 килограмма золота в обезличенной форме.
Также на счетах размещено 1,734 миллиарда рублей, включая средства в сумме 40 миллионов рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций государственной компании "Автодор", приобретенных за счет средств ФНБ для финансирования инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань – Екатеринбург" на участке Дюртюли – Ачит", которые подлежат перечислению в ФНБ, указывается в примечаниях материалов.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года составила 89,0 миллиона долларов, что эквивалентно 6 960,1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 613 193,3 миллиона рублей, что эквивалентно 7 606,2 миллиона долларов США", - отмечается там.