Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь - 05.12.2025
Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь
Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь - 05.12.2025, ПРАЙМ
Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь увеличился на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 триллиона рублей, а в долларах вырос на 5,51... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T16:55+0300
2025-12-05T16:55+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь увеличился на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 триллиона рублей, а в долларах вырос на 5,51 миллиарда - до 169,5 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 декабря 2025 года объем ФНБ составил 13 259 020,6 млн рублей или 6,1% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 169 491,1 миллиона долларов", - говорится в материалах. На 1 ноября объем фонда составлял 13,201 триллиона рублей, что было эквивалентно 163,986 миллиарда долларов. По состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,11 триллиона рублей или 52,598 миллиарда долларов (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). Месяцем ранее их объем был равен 4,158 триллиона рублей, или 51,644 миллиарда долларов (1,9% ВВП). По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,152 миллиарда китайских юаней, 173,04 килограмма золота в обезличенной форме. Также на счетах размещено 1,734 миллиарда рублей, включая средства в сумме 40 миллионов рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций государственной компании "Автодор", приобретенных за счет средств ФНБ для финансирования инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань – Екатеринбург" на участке Дюртюли – Ачит", которые подлежат перечислению в ФНБ, указывается в примечаниях материалов. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 1,288 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года составила 89,0 миллиона долларов, что эквивалентно 6 960,1 миллиона рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 613 193,3 миллиона рублей, что эквивалентно 7 606,2 миллиона долларов США", - отмечается там.
16:55 05.12.2025
 
Минфин рассказал об увеличении объема ФНБ за ноябрь

Минфин: объем ФНБ за ноябрь вырос на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 трлн рублей

© Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь увеличился на 57,56 миллиарда рублей и составил 13,26 триллиона рублей, а в долларах вырос на 5,51 миллиарда - до 169,5 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 декабря 2025 года объем ФНБ составил 13 259 020,6 млн рублей или 6,1% ВВП, прогнозируемого на 2025 год..., что эквивалентно 169 491,1 миллиона долларов", - говорится в материалах.
На 1 ноября объем фонда составлял 13,201 триллиона рублей, что было эквивалентно 163,986 миллиарда долларов.
По состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,11 триллиона рублей или 52,598 миллиарда долларов (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). Месяцем ранее их объем был равен 4,158 триллиона рублей, или 51,644 миллиарда долларов (1,9% ВВП).
По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,152 миллиарда китайских юаней, 173,04 килограмма золота в обезличенной форме.
Также на счетах размещено 1,734 миллиарда рублей, включая средства в сумме 40 миллионов рублей, зачисленные в федеральный бюджет в результате частичного погашения облигаций государственной компании "Автодор", приобретенных за счет средств ФНБ для финансирования инфраструктурного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань – Екатеринбург" на участке Дюртюли – Ачит", которые подлежат перечислению в ФНБ, указывается в примечаниях материалов.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 1,288 триллиона рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках, отмечается в материалах.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2024 года по 30 ноября 2025 года составила 89,0 миллиона долларов, что эквивалентно 6 960,1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 613 193,3 миллиона рублей, что эквивалентно 7 606,2 миллиона долларов США", - отмечается там.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд
