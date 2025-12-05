https://1prime.ru/20251205/mintrans-865250544.html

Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д

Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д - 05.12.2025, ПРАЙМ

Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д

Минтранс РФ в целом поддерживает установленную очередность перевозки грузов по железной дороге, но не против точечных изменений в правила и готов рассматривать... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T16:45+0300

2025-12-05T16:45+0300

2025-12-05T16:45+0300

бизнес

россия

рф

ржд

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8bc475be5f20525e21bfb2451638d01.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ в целом поддерживает установленную очередность перевозки грузов по железной дороге, но не против точечных изменений в правила и готов рассматривать поступающие предложения, сообщили РИА Новости в министерстве. Одним из основных принципов правил недискриминационного доступа (ПНД) при распределении пропускных и провозных способностей инфраструктуры, отметили там, является учет влияния производства и реализации перевозимого груза на экономику РФ. "Минтранс России в целом поддерживает установленную в ПНД очередность перевозки грузов по лимитирующим направлениям, так как она подготовлена из принципов оптимальности и равнодоступности всех пользователей услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования", - ответили в министерстве на вопрос, видит ли Минтранс РФ необходимым вносить изменения в действующие ПНД в части поднятия приоритета перевозки каких-либо грузов. Вместе с тем, продолжили там, министерство также "поддерживает внесение точечных изменений в ПНД", таких как перевозка импортных грузов в адрес непрерывно действующих организаций, перевозка грузов в вагонах повышенной грузоподъемности. "Учитывая, что внесением изменений в ПНД занимается ФАС России, Минтранс готов их рассматривать при поступлении соответствующих предложений", - добавили в Минтрансе. Обновленные ПНД заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке. РЖД предлагают внести в правила недискриминационного доступа приоритизацию перевозок грузов на лимитирующих направлениях в инновационных вагонах, сообщал в апреле 2025 года в интервью корпоративной газете "Гудок" занимавший тогда пост замгендиректора компании Дмитрий Мурев. Он же говорил тогда, что РЖД в рамках изменений в ПНД предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и закрепить приоритет его использования для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов. Среди идей была и корректировка для предприятий непрерывного цикла, в том числе "Русала", и исключение для них ограничения по видам сообщения. Позднее ФАС готовила проект поправок в постановление правительства, касающееся ПНД, в части закрепления приоритета ж/д импорта сырья для предприятий непрерывного цикла.

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559622.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ржд, русал