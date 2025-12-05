https://1prime.ru/20251205/mintrans-865250544.html
Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д
Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д - 05.12.2025, ПРАЙМ
Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д
Минтранс РФ в целом поддерживает установленную очередность перевозки грузов по железной дороге, но не против точечных изменений в правила и готов рассматривать... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T16:45+0300
2025-12-05T16:45+0300
2025-12-05T16:45+0300
бизнес
россия
рф
ржд
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8bc475be5f20525e21bfb2451638d01.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ в целом поддерживает установленную очередность перевозки грузов по железной дороге, но не против точечных изменений в правила и готов рассматривать поступающие предложения, сообщили РИА Новости в министерстве. Одним из основных принципов правил недискриминационного доступа (ПНД) при распределении пропускных и провозных способностей инфраструктуры, отметили там, является учет влияния производства и реализации перевозимого груза на экономику РФ. "Минтранс России в целом поддерживает установленную в ПНД очередность перевозки грузов по лимитирующим направлениям, так как она подготовлена из принципов оптимальности и равнодоступности всех пользователей услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования", - ответили в министерстве на вопрос, видит ли Минтранс РФ необходимым вносить изменения в действующие ПНД в части поднятия приоритета перевозки каких-либо грузов. Вместе с тем, продолжили там, министерство также "поддерживает внесение точечных изменений в ПНД", таких как перевозка импортных грузов в адрес непрерывно действующих организаций, перевозка грузов в вагонах повышенной грузоподъемности. "Учитывая, что внесением изменений в ПНД занимается ФАС России, Минтранс готов их рассматривать при поступлении соответствующих предложений", - добавили в Минтрансе. Обновленные ПНД заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке. РЖД предлагают внести в правила недискриминационного доступа приоритизацию перевозок грузов на лимитирующих направлениях в инновационных вагонах, сообщал в апреле 2025 года в интервью корпоративной газете "Гудок" занимавший тогда пост замгендиректора компании Дмитрий Мурев. Он же говорил тогда, что РЖД в рамках изменений в ПНД предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и закрепить приоритет его использования для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов. Среди идей была и корректировка для предприятий непрерывного цикла, в том числе "Русала", и исключение для них ограничения по видам сообщения. Позднее ФАС готовила проект поправок в постановление правительства, касающееся ПНД, в части закрепления приоритета ж/д импорта сырья для предприятий непрерывного цикла.
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864559622.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ec202e193c6ca95d35645b150072e00f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ржд, русал
Бизнес, РОССИЯ, РФ, РЖД, Русал
Минтранс не против изменений в правилах очередности перевозки грузов по ж/д
РИА Новости: Минтранс не против точечных изменений в правила перевозки грузов по ж/д
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ в целом поддерживает установленную очередность перевозки грузов по железной дороге, но не против точечных изменений в правила и готов рассматривать поступающие предложения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Одним из основных принципов правил недискриминационного доступа (ПНД) при распределении пропускных и провозных способностей инфраструктуры, отметили там, является учет влияния производства и реализации перевозимого груза на экономику РФ
.
"Минтранс России в целом поддерживает установленную в ПНД очередность перевозки грузов по лимитирующим направлениям, так как она подготовлена из принципов оптимальности и равнодоступности всех пользователей услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования", - ответили в министерстве на вопрос, видит ли Минтранс РФ необходимым вносить изменения в действующие ПНД в части поднятия приоритета перевозки каких-либо грузов.
Вместе с тем, продолжили там, министерство также "поддерживает внесение точечных изменений в ПНД", таких как перевозка импортных грузов в адрес непрерывно действующих организаций, перевозка грузов в вагонах повышенной грузоподъемности.
"Учитывая, что внесением изменений в ПНД занимается ФАС России, Минтранс готов их рассматривать при поступлении соответствующих предложений", - добавили в Минтрансе.
Обновленные ПНД заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке.
РЖД
предлагают внести в правила недискриминационного доступа приоритизацию перевозок грузов на лимитирующих направлениях в инновационных вагонах, сообщал в апреле 2025 года в интервью корпоративной газете "Гудок" занимавший тогда пост замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
Он же говорил тогда, что РЖД в рамках изменений в ПНД предлагают удвоить резерв пропускной способности железнодорожной инфраструктуры до 10% и закрепить приоритет его использования для вывоза гарантированных объемов нефтепродуктов.
Среди идей была и корректировка для предприятий непрерывного цикла, в том числе "Русала
", и исключение для них ограничения по видам сообщения. Позднее ФАС готовила проект поправок в постановление правительства, касающееся ПНД, в части закрепления приоритета ж/д импорта сырья для предприятий непрерывного цикла.
В Минпромторге заявили о заинтересованности в ж/д сотрудничестве с Индией