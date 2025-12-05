https://1prime.ru/20251205/mintsifry-865243680.html

Белый список сайтов пополнился региональными онлайн-платформами

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами, заявили в Минцифры России. "Белый список" пополнился региональными онлайн-платформами. ... Список дополнен социально значимыми сервисами ряда регионов в таких сферах, как здравоохранение, образование, общественный транспорт и другие. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ", - говорится в сообщении министерства в канале в Max. "На третьем этапе в перечень также включены онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия - страна возможностей", федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодёжь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход"... сервиса поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик", охранной системы "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатра "Окко", - пояснили там. Также в список добавлен ряд СМИ, в том числе "Известия". В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета. Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства. На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты РИА Новости, "Комсомольской правды", РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

