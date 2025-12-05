Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Список юридически значимых электронных документов в приложении "Госуслуги" предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. ... Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении - при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО - при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет", - сказали в Минцифры. Как объяснили в министерстве, электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода - сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать с помощью мобильного устройства. Использование электронного варианта документов является добровольным, добавили в Минцифры. "Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на "Госуслугах". Предъявить их можно в мессенджере Мах", - сказали в Минцифры. В сентябре Минцифры сообщило о том, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок.
19:28 05.12.2025
 
Минцифры предложило приравнять электронные документы к бумажным

Минцифры предлагает приравнять электронные водительские и пенсионные документы к бумажным

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минцифры предлагает приравнять электронные водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, студенческий билет и свидетельство о рождении на "Госуслугах" к бумажным версиям, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Список юридически значимых электронных документов в приложении "Госуслуги" предлагается расширить. Проект постановления об этом опубликован для общественного обсуждения. ... Какие документы приравняют к бумажным: свидетельство о рождении - при посадке на транспорт, водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО - при проверке документов на дороге сотрудниками ГИБДД, удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет", - сказали в Минцифры.
Как объяснили в министерстве, электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода - сотрудники организаций, подключившихся к проекту, смогут отсканировать с помощью мобильного устройства. Использование электронного варианта документов является добровольным, добавили в Минцифры.
"Сейчас применять QR-код можно при покупке товаров 18+ в подключившихся к проекту магазинах. В рамках эксперимента применяются электронный студенческий и удостоверение многодетных. Электронные документы формируются на "Госуслугах". Предъявить их можно в мессенджере Мах", - сказали в Минцифры.
В сентябре Минцифры сообщило о том, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждения личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок.
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте
30 ноября, 02:30
 
БизнесРОССИЯМинцифры
 
 
