Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели. "Пускай наша встреча придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству. Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным.
