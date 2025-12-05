https://1prime.ru/20251205/modi-865237381.html

Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией

Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией - 05.12.2025, ПРАЙМ

Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T10:10+0300

2025-12-05T10:10+0300

2025-12-05T10:10+0300

россия

мировая экономика

индия

рф

москва

нарендра моди

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860871727_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_a7c484363e2857f1774bb2e4f4027f32.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели. "Пускай наша встреча придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству. Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным.

https://1prime.ru/20251204/putin-865222933.html

индия

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, рф, москва, нарендра моди, владимир путин