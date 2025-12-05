Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией - 05.12.2025, ПРАЙМ
Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией
2025-12-05T10:10+0300
2025-12-05T10:10+0300
россия
мировая экономика
индия
рф
москва
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860871727_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_a7c484363e2857f1774bb2e4f4027f32.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели. "Пускай наша встреча придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству. Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным.
индия
рф
москва
россия, мировая экономика, индия, рф, москва, нарендра моди, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, РФ, МОСКВА, Нарендра Моди, Владимир Путин
10:10 05.12.2025
 
Премьер Индии надеется на развитие экономического сотрудничества с Россией

Моди: встреча с Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Дели

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели.
"Пускай наша встреча придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству. Мы возлагаем большие надежды на нашу сегодняшнюю встречу, и мы ожидаем хороших результатов по итогам нашей встречи", - сказал Моди в ходе встречи с Путиным.
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯРФМОСКВАНарендра МодиВладимир Путин
 
 
