В "Технополисе Москва" запустили производство фотонных интегральных схем - 05.12.2025
В "Технополисе Москва" запустили производство фотонных интегральных схем
бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, сергей собянин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Сергей Собянин, Минпромторг
11:54 05.12.2025
 
В "Технополисе Москва" запустили производство фотонных интегральных схем

Производство фотонных интегральных схем запустили в ОЭЗ "Технополис Москва"

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Производство фотонных интегральных схем (ФИС) запустили в ОЭЗ "Технополис Москва", новое производство осмотрели министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Минпромторге РФ.
"В ОЭЗ "Технополис Москва" Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов совместно с Мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое производство, размещенное на базе Московского центра фотоники", - говорится в сообщении ведомства.
Проектная мощность комплекса составляет до 2 тысяч производственных пластин в год и до 500 тысяч фотонных чипов в зависимости от топологии и функционального назначения. Это позволит обеспечить как выпуск опытно-промышленных серий, так и серийное производство для удовлетворения потребностей ключевых отраслей российской экономики.
"По линии Минпромторга России предусмотрено субсидирование в объеме 2,512 миллиарда рублей в рамках механизма поддержки создания критически значимых технологий. Создание собственного производства ФИС позволит заместить критический импорт зарубежных компонентов в области высокоскоростной передачи и обработки данных, формирования современной телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, а также развития сенсорики. Фактически речь идет о развитии новой индустриальной ниши, которая в мире рассматривается как одна из опор будущей цифровой экономики", - приведены в сообщении слова Алиханова.
Министру продемонстрировали участки жидкой химии, сухого травления, фотолитографии и инспектирования. Кроме того, Алиханов осмотрел ход монтажно-строительных работ в Московской испытательной лаборатории микроэлектроники, предназначенной для проведения испытаний электронной компонентной базы и химии.
Бизнес РОССИЯ РФ МОСКВА Антон Алиханов Сергей Собянин Минпромторг
 
 
