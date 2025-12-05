https://1prime.ru/20251205/moskva-865242341.html
В "Технополисе Москва" запустили производство фотонных интегральных схем
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Производство фотонных интегральных схем (ФИС) запустили в ОЭЗ "Технополис Москва", новое производство осмотрели министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Минпромторге РФ. "В ОЭЗ "Технополис Москва" Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов совместно с Мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое производство, размещенное на базе Московского центра фотоники", - говорится в сообщении ведомства. Проектная мощность комплекса составляет до 2 тысяч производственных пластин в год и до 500 тысяч фотонных чипов в зависимости от топологии и функционального назначения. Это позволит обеспечить как выпуск опытно-промышленных серий, так и серийное производство для удовлетворения потребностей ключевых отраслей российской экономики. "По линии Минпромторга России предусмотрено субсидирование в объеме 2,512 миллиарда рублей в рамках механизма поддержки создания критически значимых технологий. Создание собственного производства ФИС позволит заместить критический импорт зарубежных компонентов в области высокоскоростной передачи и обработки данных, формирования современной телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, а также развития сенсорики. Фактически речь идет о развитии новой индустриальной ниши, которая в мире рассматривается как одна из опор будущей цифровой экономики", - приведены в сообщении слова Алиханова. Министру продемонстрировали участки жидкой химии, сухого травления, фотолитографии и инспектирования. Кроме того, Алиханов осмотрел ход монтажно-строительных работ в Московской испытательной лаборатории микроэлектроники, предназначенной для проведения испытаний электронной компонентной базы и химии.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Производство фотонных интегральных схем (ФИС) запустили в ОЭЗ "Технополис Москва", новое производство осмотрели министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Минпромторге РФ.
"В ОЭЗ "Технополис Москва" Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов совместно с Мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрел новое производство, размещенное на базе Московского центра фотоники", - говорится в сообщении ведомства.
Проектная мощность комплекса составляет до 2 тысяч производственных пластин в год и до 500 тысяч фотонных чипов в зависимости от топологии и функционального назначения. Это позволит обеспечить как выпуск опытно-промышленных серий, так и серийное производство для удовлетворения потребностей ключевых отраслей российской экономики.
"По линии Минпромторга России предусмотрено субсидирование в объеме 2,512 миллиарда рублей в рамках механизма поддержки создания критически значимых технологий. Создание собственного производства ФИС позволит заместить критический импорт зарубежных компонентов в области высокоскоростной передачи и обработки данных, формирования современной телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, а также развития сенсорики. Фактически речь идет о развитии новой индустриальной ниши, которая в мире рассматривается как одна из опор будущей цифровой экономики", - приведены в сообщении слова Алиханова.
Министру продемонстрировали участки жидкой химии, сухого травления, фотолитографии и инспектирования. Кроме того, Алиханов осмотрел ход монтажно-строительных работ в Московской испытательной лаборатории микроэлектроники, предназначенной для проведения испытаний электронной компонентной базы и химии.
