МТС выходит на российский рынок графических процессоров

МТС выходит на российский рынок графических процессоров

2025-12-05

технологии

мтс

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Облачный провайдер МТС выходит на российский рынок графических процессоров (GPU), который оценивается в 120 миллиардов рублей, оборудование необходимо для обучения искусственного интеллекта (ИИ) на предприятиях, рассказали РИА Новости в MWS Cloud. GPU (Graphics Processing Unit) - специализированный графический процессор, который обрабатывает данные, связанные с отображением изображений, видео и 3D-графики. В отличие от центрального процессора (CPU), который выполняет широкий спектр задач, GPU оптимизирован для параллельных вычислений. "MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса - MWS GPU on-premises, в рамках которого компания будет устанавливать серверы с графическими ускорителями (GPU), необходимые для обучения и инференса искусственного интеллекта в периметре предприятий. GPU можно будет как приобрести, так и взять в аренду. Таким образом, MWS Cloud вышла на 120-миллиардный рынок on-premises GPU", - сообщили в компании. Отмечается, что сервис ориентирован на компании, которым в соответствии с требованиями российского законодательства требуется развертывание вычислительных мощностей с GPU в закрытом контуре. Например, промышленным компаниям для интеграции с существующими системами, медицинским компаниям, работающим с персональными данными пациентов при диагностике с помощью ИИ. Так, оборудование будет предоставляться в составе серверов с разной конфигурацией передовых графических ускорителей. Компании смогут установить как готовые конфигурации, так и собрать их индивидуально под себя. "Инфраструктура может масштабироваться в зависимости от задач и объемов вычислений. Это обеспечивает гибкость при расширении существующих проектов и адаптации решений под индивидуальные требования клиента. А возможность взять сервера с GPU в аренду позволяет перевести капитальные вложения в гибкую систему оплаты", - отметил директор по новым облачным продуктам в МТС Web Services Алексей Кузнецов.

2025

Новости

