https://1prime.ru/20251205/netflix-865247670.html
Netflix приобрел Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
Netflix приобрел Warner Bros. за 83 миллиарда долларов - 05.12.2025, ПРАЙМ
Netflix приобрел Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T15:55+0300
2025-12-05T15:55+0300
2025-12-05T15:55+0300
технологии
бизнес
калифорния
netflix
hbo
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/85/831788526_258:0:4910:2617_1920x0_80_0_0_eecf684ee827090fa04d31e8a5b84d1d.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix. "Сегодня Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Netflix приобретает Warner Bros., включая ее кино и телестудии, HBO Max и HBO", - говорится в сообщении. Отмечается, что сделка оценивается в 27,75 доллара за акцию Warner Bros. Discovery, что всего составляет 72 миллиарда долларов. Общая стоимость предприятия оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка будет завершена после ранее объявленного отделения Discovery Global, подразделения Warner Bros. Discovery, в новую публичную компанию, что должно произойти в третьем квартале 2026 года. В октябре Warner Bros. Discovery сообщала, что рассмотрит возможность продажи всей компании или ее частей в зависимости от интереса со стороны покупателей. В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO. Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://1prime.ru/20210209/833006864.html
https://1prime.ru/20251022/netflix-863792285.html
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/85/831788526_839:0:4328:2617_1920x0_80_0_0_d5677a50a417f7051d1cde7d9a73e31c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, калифорния, netflix, hbo, new york times
Технологии, Бизнес, Калифорния, Netflix, HBO, New York Times
Netflix приобрел Warner Bros. за 83 миллиарда долларов
Netflix приобретет компанию Warner Bros. за $83 миллиарда
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Netflix.
"Сегодня Netflix, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Netflix приобретает Warner Bros., включая ее кино и телестудии, HBO Max и HBO", - говорится в сообщении.
СМИ: Disney закрывает студию, создавшую "Ледниковый период"
Отмечается, что сделка оценивается в 27,75 доллара за акцию Warner Bros. Discovery, что всего составляет 72 миллиарда долларов. Общая стоимость предприятия оценивается примерно в 82,7 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет завершена после ранее объявленного отделения Discovery Global, подразделения Warner Bros. Discovery, в новую публичную компанию, что должно произойти в третьем квартале 2026 года.
В октябре Warner Bros. Discovery сообщала, что рассмотрит возможность продажи всей компании или ее частей в зависимости от интереса со стороны покупателей.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Акции Netflix дешевеют более чем на шесть процентов