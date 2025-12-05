В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций

https://1prime.ru/20251205/oon-865229432.html

ООН, 5 дек – ПРАЙМ. Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков. "Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллионов евро", – сказал Чумаков в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами". Он отметил, что попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер – это "рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка". "Несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении моей страны, - свыше 35 тысяч, - Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", – констатировал Чумаков. РФ, добавил он, настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации - и именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. "Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул российский дипломат.

