В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций - 05.12.2025, ПРАЙМ
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T00:56+0300
2025-12-05T00:56+0300
2025-12-05T00:56+0300
экономика
мировая экономика
рф
оон
ООН, 5 дек – ПРАЙМ. Европейская экономика в 2022-2025 годах из-за антироссийских санкций понесла совокупные потери в размере до 1,6 триллионов евро, заявил зампостпреда российской миссии в ООН Дмитрий Чумаков.
"Санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 триллионов евро", – сказал Чумаков в ходе заседания Генассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами".
Он отметил, что попытки "управлять" мировой экономикой с помощью рестрикций - односторонних принудительных мер – это "рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка".
"Несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении моей страны, - свыше 35 тысяч, - Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития", – констатировал Чумаков.
РФ, добавил он, настроена на открытое и равноправное взаимодействие без дискриминации - и именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
"Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к односторонним принудительным мерам", – подчеркнул российский дипломат.
рф
мировая экономика, рф, оон
Экономика, Мировая экономика, РФ, ООН
