Минцифры предложило предъявлять паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода
Минцифры предложило предъявлять паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - 05.12.2025, ПРАЙМ
Минцифры предложило предъявлять паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода
Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T19:16+0300
2025-12-05T19:16+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет, говорится в сообщении министерства. "Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта - он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет", - сказали в министерстве. В сентябре Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
19:16 05.12.2025
 
Минцифры предложило предъявлять паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода

Минцифры предлагает разрешить использовать паспорт в виде QR-кода при посадке в транспорт

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает расширить число случаев, когда можно будет показывать паспорт через "Госуслуги" в виде QR-кода - использовать его при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет, говорится в сообщении министерства.
"Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. При желании их можно будет использовать в простых бытовых ситуациях. Также возрастет число случаев, когда можно будет показать QR-код паспорта - он будет действителен при посадке на междугородний автобус, поезд или самолет", - сказали в министерстве.
В сентябре Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-код из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности наравне с паспортом, на первом этапе это будет доступно для подтверждение личности в магазинах, кино и музеях, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В дальнейшем QR-код можно будет использовать в организациях финансового рынка, в МФЦ для получения некоторых госуслуг, в салонах сотовых операторов, в частных медицинских организациях, а также при заселении в гостиницы.
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте
30 ноября, 02:30
 
Заголовок открываемого материала