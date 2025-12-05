https://1prime.ru/20251205/peregovory-865265846.html
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
Диалог между Россией и США играет критическую роль в процессе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. | 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Диалог между Россией и США играет критическую роль в процессе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Настал переломный момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет", — отметил он.Венгерский лидер считает, что переговоры между американцами и россиянами "могут потушить этот огонь" конфликта."Если они будут успешными, Венгрия сможет выдохнуть с облегчением", — резюмировал Орбан.Во вторник вечером Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского лидера и основателя компании Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную. Он уточнил, что обсуждения касались американских предложений по урегулированию на Украине, но компромисс пока не достигнут.
