"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США - 05.12.2025
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
Диалог между Россией и США играет критическую роль в процессе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. | 05.12.2025
2025-12-05T23:04+0300
2025-12-05T23:04+0300
в мире
сша
венгрия
россия
европа
юрий ушаков
виктор орбан
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849857628_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_15e368ffc4ff0547b632b703c71f56d9.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Диалог между Россией и США играет критическую роль в процессе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."Настал переломный момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет", — отметил он.Венгерский лидер считает, что переговоры между американцами и россиянами "могут потушить этот огонь" конфликта."Если они будут успешными, Венгрия сможет выдохнуть с облегчением", — резюмировал Орбан.Во вторник вечером Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского лидера и основателя компании Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную. Он уточнил, что обсуждения касались американских предложений по урегулированию на Украине, но компромисс пока не достигнут.
сша
венгрия
европа
в мире, сша, венгрия, россия, европа, юрий ушаков, виктор орбан, джаред кушнер
В мире, США, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Юрий Ушаков, Виктор Орбан, Джаред Кушнер
23:04 05.12.2025
 
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США

Орбан: переговоры между Москвой и Вашингтоном стали переломным моментом

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Диалог между Россией и США играет критическую роль в процессе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Настал переломный момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Сийярто дерзко ответил критикам визита Орбана в Москву
29 ноября, 23:38
Венгерский лидер считает, что переговоры между американцами и россиянами "могут потушить этот огонь" конфликта.
"Если они будут успешными, Венгрия сможет выдохнуть с облегчением", — резюмировал Орбан.
Во вторник вечером Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского лидера и основателя компании Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Переговоры продолжались почти пять часов.
Ушаков охарактеризовал встречу как полезную и конструктивную. Он уточнил, что обсуждения касались американских предложений по урегулированию на Украине, но компромисс пока не достигнут.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву
23:02
 
