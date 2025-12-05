https://1prime.ru/20251205/pokupka-865259982.html
Белый дом прокомментировал покупку Warner Bros. сервисом Netflix
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Белый дом относится к приобретению компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix с большим скептицизмом, сообщил канал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. "Я только что связался с одним высокопоставленным представителем администрации, который сказал мне, что отношение администрации к этой сделке можно охарактеризовать как "глубокий скептицизм", - заявил корреспондент CNBC Эймон Джаверс в эфире телеканала. Ранее Netflix объявил, что приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO. Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
