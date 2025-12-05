Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом прокомментировал покупку Warner Bros. сервисом Netflix - 05.12.2025
https://1prime.ru/20251205/pokupka-865259982.html
Белый дом прокомментировал покупку Warner Bros. сервисом Netflix
2025-12-05T18:42+0300
2025-12-05T18:42+0300
технологии
бизнес
сша
калифорния
дональд трамп
netflix
cnbc
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/85/831788526_258:0:4910:2617_1920x0_80_0_0_eecf684ee827090fa04d31e8a5b84d1d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Белый дом относится к приобретению компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix с большим скептицизмом, сообщил канал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. "Я только что связался с одним высокопоставленным представителем администрации, который сказал мне, что отношение администрации к этой сделке можно охарактеризовать как "глубокий скептицизм", - заявил корреспондент CNBC Эймон Джаверс в эфире телеканала. Ранее Netflix объявил, что приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO. Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global. Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
сша
калифорния
технологии, бизнес, сша, калифорния, дональд трамп, netflix, cnbc, new york times
Технологии, Бизнес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Netflix, CNBC, New York Times
18:42 05.12.2025
 
Белый дом прокомментировал покупку Warner Bros. сервисом Netflix

Netflix . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - ПРАЙМ. Белый дом относится к приобретению компании Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix с большим скептицизмом, сообщил канал CNBC со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.
"Я только что связался с одним высокопоставленным представителем администрации, который сказал мне, что отношение администрации к этой сделке можно охарактеризовать как "глубокий скептицизм", - заявил корреспондент CNBC Эймон Джаверс в эфире телеканала.
Ранее Netflix объявил, что приобретет компанию Warner Bros. за 83 миллиарда долларов.
В ноябре газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Netflix находится среди основных претендентов на покупку конгломерата средств массовой информации и развлечений Warner Bros. Discovery и сети платного телевидения HBO.
Этот конгломерат был образован в 2022 году путем слияния Warner Media и Discovery Inc. К брендам компании относятся Discovery, HBO Max, CNN, HBO Food Network, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. В июне Warner Bros. Discovery объявила о плане разделения на Warner Bros. и Discovery Global.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
ТехнологииБизнесСШАКалифорнияДональд ТрампNetflixCNBCNew York Times
 
 
Заголовок открываемого материала