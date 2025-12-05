Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251205/polsha-865228352.html
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией - 05.12.2025, ПРАЙМ
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T00:25+0300
2025-12-05T00:25+0300
экономика
мировая экономика
польша
белоруссия
минск
александр лукашенко
мвд
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865228352.jpg?1764883559
ВАРШАВА, 5 дек – ПРАЙМ. Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца. Как сообщило министерство внутренних дел и администрации республики, глава МВД принял решение продлить временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе на 90 дней. Постановление было опубликовано в законодательном вестнике в среду и вступает в силу в пятницу, 5 декабря. МВД отмечает, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил польским властям эффективно бороться с нелегальной миграцией. "В результате этого надежность границы возросла до 98%", - говорится в сообщении. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша в прошлом году ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
польша
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд, ес
Экономика, Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, МВД, ЕС
00:25 05.12.2025
 
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 5 дек – ПРАЙМ. Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.
Как сообщило министерство внутренних дел и администрации республики, глава МВД принял решение продлить временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе на 90 дней.
Постановление было опубликовано в законодательном вестнике в среду и вступает в силу в пятницу, 5 декабря.
МВД отмечает, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил польским властям эффективно бороться с нелегальной миграцией.
"В результате этого надежность границы возросла до 98%", - говорится в сообщении.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша в прошлом году ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
 
ЭкономикаМировая экономикаПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоМВДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала