https://1prime.ru/20251205/polsha-865228352.html

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией - 05.12.2025, ПРАЙМ

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца. | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T00:25+0300

2025-12-05T00:25+0300

2025-12-05T00:25+0300

экономика

мировая экономика

польша

белоруссия

минск

александр лукашенко

мвд

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865228352.jpg?1764883559

ВАРШАВА, 5 дек – ПРАЙМ. Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца. Как сообщило министерство внутренних дел и администрации республики, глава МВД принял решение продлить временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе на 90 дней. Постановление было опубликовано в законодательном вестнике в среду и вступает в силу в пятницу, 5 декабря. МВД отмечает, что временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил польским властям эффективно бороться с нелегальной миграцией. "В результате этого надежность границы возросла до 98%", - говорится в сообщении. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша в прошлом году ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

польша

белоруссия

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, мвд, ес