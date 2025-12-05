https://1prime.ru/20251205/pomosch-865265697.html

В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву

В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Финляндия не в состоянии обеспечить Украине безопасность из-за ограниченного военного потенциала, заявил экс-глава финской разведки генерал Пекка Товери в интервью порталу Wirtualna Polska."Наши возможности размещения своих войск на Украине ограничены. Финские вооруженные силы располагают большим потенциалом на случай войны, но в мирное время их потенциал невелик", — отметил он.Товери подчеркнул, что Финляндия должна в первую очередь защищать свои собственные границы, и в вопросах военного участия на Украине ее возможности ограничены. Военный добавил, что его страна все же оказывает поддержку Киеву, участвуя в деятельности "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любое размещение войск стран-участниц НАТО на Украине является крайне неприемлемым для Москвы и чревато обострением конфликта. Ранее прозвучавшие из Великобритании и других стран Европы заявления о возможной отправке контингента на Украину были названы в министерстве подстрекательством к эскалации конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

