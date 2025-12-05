https://1prime.ru/20251205/pomosch-865265697.html
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву
Финляндия не в состоянии обеспечить Украине безопасность из-за ограниченного военного потенциала, заявил экс-глава финской разведки генерал Пекка Товери в... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:02+0300
2025-12-05T23:02+0300
2025-12-05T23:02+0300
в мире
украина
финляндия
киев
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Финляндия не в состоянии обеспечить Украине безопасность из-за ограниченного военного потенциала, заявил экс-глава финской разведки генерал Пекка Товери в интервью порталу Wirtualna Polska."Наши возможности размещения своих войск на Украине ограничены. Финские вооруженные силы располагают большим потенциалом на случай войны, но в мирное время их потенциал невелик", — отметил он.Товери подчеркнул, что Финляндия должна в первую очередь защищать свои собственные границы, и в вопросах военного участия на Украине ее возможности ограничены. Военный добавил, что его страна все же оказывает поддержку Киеву, участвуя в деятельности "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любое размещение войск стран-участниц НАТО на Украине является крайне неприемлемым для Москвы и чревато обострением конфликта. Ранее прозвучавшие из Великобритании и других стран Европы заявления о возможной отправке контингента на Украину были названы в министерстве подстрекательством к эскалации конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20251205/ukraina-865238835.html
https://1prime.ru/20251204/svo-865226132.html
украина
финляндия
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, киев, нато, мид рф
В мире, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Киев, НАТО, МИД РФ
В Финляндии сделали признание о военной помощи Киеву
Генерал Товери: Финляндия не может гарантировать безопасность Украине