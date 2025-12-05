Правительство поддержало освобождение волонтеров от уплаты госпошлины

https://1prime.ru/20251205/pravitelstvo-865233570.html

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает при условии доработки законопроект об освобождении волонтеров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - сказано в отзыве кабина, который имеется в распоряжении РИА Новости. В документе отмечается, что принятие такого федерального закона потребует доработки информационных систем МВД России для обеспечения информационного взаимодействия с Единой информационной системой в сфере развития волонтерства, что необходимо отразить в материалах к законопроекту. "Рада, что правительство нас поддержало. Принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на волонтеров в зоне специальной военной операции и станет для них дополнительной мерой поддержки. Доработаем проект и, надеюсь, он будет внесен в ближайшее время", - сказала автора проекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова РИА Новости. Она отметила, что в условиях проведения СВО волонтерская деятельность продемонстрировала особую значимость, когда тысячи граждан со всей России объединились для обеспечения помощи и поддержки российским военнослужащим и жителям приграничных территорий. "Сегодня волонтеры на безвозмездной основе и нередко с риском для собственной жизни занимаются доставкой гуманитарных грузов, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают моральную и психологическую помощь местному населению и иными способами помогают соотечественникам", - добавила политик.

