В России упали продажи подержанных автомобилей - 05.12.2025
В России упали продажи подержанных автомобилей
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - ПРАЙМ. Специалисты фиксируют падение в ноябре в сравнении с октябрем продаж подержанных автомобилей в России на 9%, при этом в годовой динамике отмечается плавный рост: с начала года спрос на такие авто вырос на 2%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "После роста продаж подержанных машин в сентябре и октябре, который наблюдался на фоне новостей об изменении расчета утильсбора и снижения ключевой ставки, в ноябре мы увидели падение. Спрос на автомобили с пробегом упал на 9% за месяц", - сообщил собеседник. По его словам, аналитики связывают падение продаж со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. "В сентябре и октябре китайские модели показывали самые большие среднемесячные темпы роста: в сентябре +13%, в октябре +18%. В ноябре при общем снижении продаж подержанных авто именно китайские модели показали максимальную "глубину" падения - в 11%. Их суммарная доля на рынке составляет порядка 3%", - отметили в пресс-службе. Там также добавили, что продажи немецких моделей упали за месяц на 7%, их доля на рынке - 10%. В начале осени именно немецкие авто после китайских показывали лучшие продажи. Спрос на корейские автомобили в ноябре снизился на 10% при росте на 9% в октябре и на 8% - в сентябре. За месяц подержанные автомобили европейских и американских брендов упали на 8%, в октябре и сентябре они показывали рост на 11% и на 8% соответственно. Также на 8% в ноябре упали продажи российских авто, в октябре был рост на 7%, а в сентябре — на 4%. Японские автомобили, которые занимают большую долю вторичного рынка - 46%, в ноябре показали падение продаж также на 10%. "При этом общая динамика вторичного рынка автомобилей в стране показывает плавный рост с начала года. Всего за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 2%. Рост продаж в ноябре 2025 по сравнению с ноябрем 2024 года - 17%. Рост продаж автомобилей с пробегом за осень 2025 по сравнению с осенью 2024 составил 13%", - добавил собеседник.
2025
В России упали продажи подержанных автомобилей

