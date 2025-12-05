https://1prime.ru/20251205/pshenitsa-865265111.html
Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя с 10 декабря будут нулевыми
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя из России с 10 по 16 декабря будут нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 226,1 доллара за тонну, на ячмень - 213,6 доллара, на кукурузу - 208,5 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 3 по 9 декабря, составляет 8,9 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
