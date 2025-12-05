https://1prime.ru/20251205/putin-865228200.html
Путин и Моди проведут переговоры в Нью-Дели
2025-12-05T00:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
москва
владимир путин
нарендра моди
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в Нью-Дели и вместе примут участие в Российско-индийском бизнес-форуме.
Президент России накануне прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера в Дели.
Беседа в формате тет-а-тет проходила за неформальным обедом и носила закрытый характер.
В пятницу состоятся официальные переговоры Путина и Моди. Ежегодные российско-индийские саммиты уже стали традицией и проходят поочередно в каждой из стран. Нынешний будет 23-м по счету. Также в пятницу состоится отдельная встреча президента России с президентом Индии Дроупади Мурму.
ШИРОКАЯ ПОВЕСТКА
Встреча Путина и Моди в пятницу начнется с беседы в узком формате, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В центре внимания будет вся повестка российско-индийских отношений. Лидеры намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Моди также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам встречи лидеры планируют сделать заявления для СМИ.
Кроме того, стороны намерены подписать внушительный пакет двусторонних документов - десять межправительственных и межведомственных и более пятнадцати коммерческих соглашений.
Как ожидается, по итогам переговоров будет принято совместное заявление. В нем лидеры наметят масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании и культуре. Также планируется утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
Путин и Моди в минувшем году поручили профильным ведомствам двух стран подготовить эту "Программу-2030". Она нацелена на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений двустороннего сотрудничества.
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
Помимо двусторонних переговоров, Путин и Моди в пятницу примут участие в пленарной сессии Российско-индийского бизнес-форума. Будут затронуты вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
Лидеры ранее поставили задачу достичь объема товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Путин на предыдущей встрече с Моди отметил положительную динамику торгово-экономической кооперации двух стран.
В 2024 году товарооборот России и Индии вырос на 12%, до 63,6 миллиарда долларов. Москва и Нью-Дели реализуют немало перспективных проектов в различных областях – это и производственная кооперация, инновационные технологии, транспорт, мирный космос, разработка месторождений, здравоохранение, программы по трудовой миграции и другие сферы.
