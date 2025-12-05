Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью - 05.12.2025
Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью
Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью - 05.12.2025, ПРАЙМ
Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью
Журналистка Анджана Ом Кашьяп сообщила, что президент России Владимир Путин после интервью Aaj Tak и India Today еще полчаса неформально общался с журналистами, | 05.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Журналистка Анджана Ом Кашьяп сообщила, что президент России Владимир Путин после интервью Aaj Tak и India Today еще полчаса неформально общался с журналистами, выяснило РИА Новости. Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group. О неформальной получасовой беседе сообщила сама Анджана Ом Кашьяп.
01:26 05.12.2025
 

Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Журналистка Анджана Ом Кашьяп сообщила, что президент России Владимир Путин после интервью Aaj Tak и India Today еще полчаса неформально общался с журналистами, выяснило РИА Новости.
Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.
О неформальной получасовой беседе сообщила сама Анджана Ом Кашьяп.
 
