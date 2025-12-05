https://1prime.ru/20251205/putin-865229618.html
Путин еще полчаса общался с индийскими журналистами после интервью
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Журналистка Анджана Ом Кашьяп сообщила, что президент России Владимир Путин после интервью Aaj Tak и India Today еще полчаса неформально общался с журналистами, выяснило РИА Новости.
Президент России дал интервью Aaj Tak и India Today в Кремле перед госвизитом в Индию. После интервью глава государства побеседовал с телеведущими Гитой Мохан, Анджаной Ом Кашьяп, а также с руководством медиахолдинга India Today Group.
О неформальной получасовой беседе сообщила сама Анджана Ом Кашьяп.
