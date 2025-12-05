На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию
Политик Мема назвал Путина и Моди представителями реального мира
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.
"Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.
Политик добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.
Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.
Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
