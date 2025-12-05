https://1prime.ru/20251205/putin-865236272.html

На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию

На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T08:57+0300

2025-12-05T08:57+0300

2025-12-05T08:57+0300

индия

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865216396_0:272:3101:2017_1920x0_80_0_0_5e858a6e37778f76885f62335c1435fe.jpg

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X."Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.Политик добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.

https://1prime.ru/20251204/putin-865203871.html

https://1prime.ru/20251204/putin-865191565.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, владимир путин, ес