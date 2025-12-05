Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию - 05.12.2025
На Западе сделали заявление о Путине из-за визита в Индию
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с... | 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X."Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.Политик добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
08:57 05.12.2025
 
Политик Мема назвал Путина и Моди представителями реального мира

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на разницу между тем, что обсуждают президент России Владимир Путин с премьером Индии Нарендой Моди и представители ЕС между собой. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.

"Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли?" — говорится в публикации.
Политик добавил, что Россию нельзя назвать изолированной.

Накануне Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Сегодня состоятся официальные переговоры на высшем уровне. По их итогам стороны примут внушительный пакет двусторонних межправительственных документов и несколько коммерческих соглашений.

Лидеры двух стран также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.
Заголовок открываемого материала