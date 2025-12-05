https://1prime.ru/20251205/putin-865237876.html
Путин оценил отношения России и Индии в военно-технической сфере
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Индии в сфере военно-технического взаимодействия доверительные, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
